Erdemli’de ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

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Erdemli ilçesinde Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu, Mobil Diş Sağlığı Aracı ile şehir merkezine uzak 44 mahallede ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini bildirdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu ağız ve diş sağlığı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Loğlaroğlu, "İçerisinde mobil diş ünitesi bulunan araçta, Diş Hekimi Nurses Ünlüses yönetiminde diş muayenesi, diş çekimi hizmeti konularında vatandaşlarımıza hizmet sunulmaktadır" dedi. Loğlaroğlu, "Ekim ayından itibaren toplamda 44 mahallemize gezici diş sağlığı hizmeti sunulmuştur. Bu kapsamda bin 706 kişiye ulaşılmıştır. Mobil Diş Sağlığı Aracımız sayesinde, hizmete ulaşmakta zorluk yaşayan hastalarımıza, Diş çekimi, diş muayenesi işlemlerini daha ulaşılabilir hale getirdik'' dedi.