İl sağlık müdüründen vatandaşlara çağrı

BUGÜN NELER OLDU

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, son dönemde hastanelerin acil servislerinde ki yoğunluğun, ani hava değişiminden dolayı artan öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yutma güçlüğü gibi rahatsızlıklardan dolayı vatandaşların aile hekimlerine gitmeden hastanelere başvurmasından kaynaklandığını söyledi. Bahçacı, her vatandaşa bir aile hekimine tanımlandığını ve vatandaşların aile hekimlerini tanımaları gerektiğini belirterek, "Aile hekimleri vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanlarıdır. İlimizde 170 aile sağlığı merkezinde 604 aile hekimi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde tanı ve teşhis konulmasına yardımcı olan her türlü tahlil ve tetkik yapılmaktadır" dedi. İl Sağlık Müdürü Bahçacı, "Hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başladığı anda, erken teşhis konulması ve tedaviye başlanması için kayıtlı olduğunuz aile hekimine en kısa süre içerisinde başvurarak sağlık hizmeti alabilirsiniz. Hekiminiz yazmadan kesinlikle eş dost tavsiyesi ile antibiyotik ve ilaç kullanılmamalıdır" dedi.