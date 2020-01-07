Kazakistanlı sanatçıların sergisini Taçoy açacak

BUGÜN NELER OLDU

iki sanatçı Almas Nurgozhayev ile Yerlan Aituarov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 21 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından bugün saat 08.30'da açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev'e ait 9 çalışma ve Yerlan Aituarov'a ait 12 çalışma toplam 21 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Bakan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda açılacak.