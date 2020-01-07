Kooperatif 919 esnafa 70 milyon kredi verdi

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Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, geride kalan 2019 yılında 919 esnafa 70 milyon 540 bin TL kredi dağıttıklarını belirterek, "Tarsus Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi disiplinli çalışma anlayışıyla her geçen dönem daha da büyümekte, yoluna emin adımlarla devam etmektedir" dedi. 2020 yılına umutlu girdiklerini kaydeden Başkan Bektaş Aslan, "Bizim bu seviyeye gelmemiz ortaklarımız olan değerli esnaflarımız sayesinde olmuştur. Buranın gerçek sahipleri değerli esnaflarımızdır. Bizler onlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Elbette geride kalan 2019 yılında bazı esnaflarımız sıkıntı yaşadılar. Fakat bizler, diğer kurumlarla el ele vererek yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya gayret gösterdik" diye konuştu.