Köpeğin kulağını kesip çuvala koydular

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, bir köpeğin bıçakla sol kulağı kesildi, baş ve yüz kısmına zarar verildi. Kimliği belirsiz kişilerce kesilen kulağı dikilmeye çalışılarak daha çok zarar verilen köpek, daha sonra çuval içerisinde Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği bahçesine bırakıldı. Veteriner hekim Gamze Sezer, tedavisine başlanan ve 'Hayat' ismini verdikleri köpeğin kulağı için deri nakli gerekebileceğini söyledi. Gaziantep'te, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kulağı kısmen kesilen köpeğin, uğradığı darbeler nedeniyle de yüzünde, kafasında ve kulağında derin yaralar oluştu. Kesilen bölgeler dikiş ipliği ile dikilmeye çalışılarak büyük acı yaşatıldığı belirtilen köpek, dün sabah saatlerinde çuvala konularak Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nin avlusuna bırakıldı. Dernek görevlileri, çıktıkları bahçede buldukları çuvalı açtığında kanlar içerisinde kalan köpekle karşılaştı. İşkence yapılan köpek, derneğe ait klinikte tedaviye alındı. 'Hayat' adı verilen yavru köpeği kontrol eden veteriner Gamze Sezer, yüz, kafa ve kulak kısmında ciddi kesiler olduğunu belirledi.