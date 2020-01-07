Melih ABİ: Biri içimizi ısıtıyor diğeri vicdanımızı sızlatıyor

İki fotoğraf geçti elime.Biri Mahfesığmaz Damar Arıkoğlu Bulvarı üzerinde ki Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli eleman.Poşetle asılan ekmeği alıp kedilere yediriyor.Diğeri ise vahşice kulağı kesilen köpek! ikisini de insan yapıyor.Temizlik yapan işçinin vicdanına bakın, bir de köpeğin kulağını kesen caniye!Kedilere ekmek uzatan temizlik işçisi içimizi ısıtırken, köpeğin kulağını kesenler vicdanımızı sızlattı.Güvercinleri yakanlar, köpeğin kulağını kesenler!Yazıklar olsun!Ne oldu bize böyle.Yapılanların insanlıkla ilgisi yok!Öte yandan kuşları yakanlardan hala bir haber yok.Kırsal alan olabilir ama bu adamlar oraya yaya gitmedi.Araçları hiç mi kamera görüntülerine takılmadı?gibi.Bu kadar suyun bol olduğu bir şehirde vatandaş pahalı su içiyor.Tarsus'tan Embiya Saban, "Tarsus ve Mersin belediye başkanlarından isteğimiz.Su faturasının fiyatının düşürülmesi.Suyun bol olduğu Tarsus'ta bu kadar pahalı su içmemeliyiz" diyor.CHP'de hizmet yok!Ama elleri vatandaşın cebinde.Gerçekten Çukurova bereketli topraklara sahip.Her taraf su.Su fiyatlarındaki fahiş fiyat insanları canından bezdiriyor.Mersin ve Tarsus Belediye başkanları bu şikayetlere kulak vermezseniz vallahi de, billahi de vatandaş bunun hesabını sizlerden sorar.

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