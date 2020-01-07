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’de ‘kırmızı kod’ alarmı yaşandı

’de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Mersin’de ‘kırmızı kod’ alarmı yaşandı
METEOROLOJI Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstiklal ve Silifke caddelerinde bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Öte yandan, fırtınanın da etkili olduğu kentte, sahil şeridinde "dev dalgalar" oluştu.
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Mersin’de ‘kırmızı kod’ alarmı yaşandı
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