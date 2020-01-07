Merve-Velit bekarlığa veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Velit Ünverdi bekarlığa veda etti. Velit Ünverdi, Merve Korkmaz ile Wedding Park Point'te yapılan düğünle hayatını birleştirdi. Düğüne Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatmagül Demet Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Adana İl Gençlik Kolları'nın her kademesinde görev alan Velit Ünverdi ile eşi Merve, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler. Evlatlarının mürüvvetlerini gören ve dünür olan Cemile- Muhittin Ünverdi ile Ayşe- Ramazan Korkmaz'ın mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Ünverdi ve Korkmaz aileleri gece boyunca davetliler ile tek tek ilgilenip onları bir an olsun yalnız bırakmadılar.