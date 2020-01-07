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Öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti bilgi aldı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 7.1.2020
Öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti bilgi aldı
MERSİN'İN Silifke ilçesinde Atakent Mahallesi Kapızlı Rasim Bozbey İlköğretim okulu 2 ve 3. Sınıf öğrencileri okuma etkinlikleri kapsamında Silifke Belediyesi Dr. Ali Su halk kütüphanesini ziyaret ettiler. Sınıf öğretmenleri nezaretinde Silifke Belediyesi Dr. Ali Su halk kütüphanesini ziyaret eden Atakent Mahallesi Kapızlı Rasim Bozbey İlköğretim Okulu 2 ve 3. Sınıf öğrencileri kütüphane ile tanışma imkanı buldular. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Kütüphane Sorumlusu Ömer Eldere'denkütüphane kuralları, kütüphanede nasıl davranılacağı ve kütüphaneden nasıl yararlanabilecekleri konularında bilgiler alan öğrenciler sınıf öğretmenleri nezaretinde bol bol kitap okudular. Kütüphane ziyaretini öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden sınıf öğretmenleri, Silifke Belediyesi Dr. Ali Su halk kütüphanesinden hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanması gerektiğini, bu nedenle öğrencilerden ailelerini de kütüphaneye getirmelerini istedi.
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Öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti bilgi aldı
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