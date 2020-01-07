Şahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerindeki ana sınıflarına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Her mahalleye bir sosyal tesis yapmayı hedefleyen ve bu tesislerde eğitime öncelik veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın takdirini kazanıyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne gelen ana sınıfı öğrencilerinin, aileleri tesislerden hem kendilerinin hem de çocuklarının faydalandığını ifade ederek Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne çocuğunu getiren Nurgül Kaplan "Buraya daha öncede bir çocuğumu göndermiştim. Oldukça memnunuz" dedi.