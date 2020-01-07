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’nin anasınıflarına yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Şahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgi
GAZİANTEP'TE Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerindeki ana sınıflarına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Her mahalleye bir sosyal tesis yapmayı hedefleyen ve bu tesislerde eğitime öncelik veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın takdirini kazanıyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne gelen ana sınıfı öğrencilerinin, aileleri tesislerden hem kendilerinin hem de çocuklarının faydalandığını ifade ederek Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne çocuğunu getiren Nurgül Kaplan "Buraya daha öncede bir çocuğumu göndermiştim. Oldukça memnunuz" dedi.
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Şahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgi
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