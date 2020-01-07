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Şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
OSMANİYE'DE, 2 çocuk annesi Banu Y., şiddet gördüğü için boşandığı Musa Ö.'nün tehditlerine ve şiddetine maruz kalmaya devam ettiğini belirtip, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yardım istedi. Twitter üzerinden, paylaşım yapan 2 çocuk annesi Banu Y., eski eşi Musa Ö. ile şiddet gördüğü için boşandığını belirtip, ayrılmalarının ardından geçen iki yılda şiddet ve tehdit olaylarının sürdüğünü aktardı. Musa Ö.'nün uzaklaştırma kararının bulunmasına rağmen fiziksel ve psikolojik şiddet göstermeye devam ettiğini ifade eden Banu Y., paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Annemin evine yerleştiğimden beri yani yaklaşık iki yıldır eski kocamın tehditlerine, hakaretlerine fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalmaya devam ediyorum. Birçok kez şikayet ettim, birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdım fakat hiçbiri onu durdurmadı. Çünkü yaptıklarından para cezası dışında hiç bir zaman ceza almadı" dedi. Banu Y., " 2 çocuğum var, annemin evine yerleştiğimden beri işe girdim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Vardiyalı çalıştığım için işe gitmek için dün akşam saat 22.35 sularında evden çıktım. Annem de beni servis noktasına bırakmak için benimle birlikte aşağı indi. Evimin tam karşı köşesindeki yoldan servise biniyorum. Evimin önüne saklanan eski kocamı annem fark edince çığlık attı ve saklandığı yerden çıkıp beni kovalamaya başladı. Ben köşedeki bakkala sığındım 'birileri vardır beni kurtarırlar' düşüncesiyle ama bakkala girip 'silahım var' diye bağırınca bakkaldaki kimse müdahale edemedi ve beni darbetmeye başladı" şeklinde konuştu.

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Şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
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