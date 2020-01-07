Silifke’de savunma sporuna yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

ersin'in Silifke ilçesindebünyesinde savunma sporlarından biri olankurslarına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.ve antrenörgözetimindeki kurslarda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde eğitim alan öğrenciler savunma sporu konusunda eğitim alıyor. Antrenör, her bireyin şiddete mağdur kaldığı dönemde savunma sporu olan Muay Thai'ye ilginin arttığını söyleyerek,dedi.Teslime Çelik, federasyon tarafından düzenlenen turnuvalara da katıldıklarını belirterek, "Silifke'ye 6 ay önce geldim, 6 aydır sporcularımızla çok çalıştık. Uluslararası EMF Antalya Açık Kupasına katıldık ve 10 sporcumuzdan 9'u dereceye girdi. Bu durum bizi gururlandırdı. O nedenle her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.