Silifke’de savunma sporuna yoğun ilgi

M
ersin'in Silifke ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü
bünyesinde savunma sporlarından biri olan Muay Thai
kurslarına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Muay Thai Federasyonu Kadınlar Teknik Kurul Başkanı
ve antrenör Teslime Çelik
gözetimindeki kurslarda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde eğitim alan öğrenciler savunma sporu konusunda eğitim alıyor. Antrenör Çelik
, her bireyin şiddete mağdur kaldığı dönemde savunma sporu olan Muay Thai'ye ilginin arttığını söyleyerek, "Burada sporcularımıza sadece yumruk ve tekme atmak değil, çocukların özgüveni yerine getiriyoruz"
dedi.
'ONLARLA GURUR DUYUYORUM'
Teslime Çelik, federasyon tarafından düzenlenen turnuvalara da katıldıklarını belirterek, "Silifke'ye 6 ay önce geldim, 6 aydır sporcularımızla çok çalıştık. Uluslararası EMF Antalya Açık Kupasına katıldık ve 10 sporcumuzdan 9'u dereceye girdi. Bu durum bizi gururlandırdı. O nedenle her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.