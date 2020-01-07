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Silifke’de savunma sporuna yoğun ilgi

’de düzenlenen Muay Thai kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Federasyon Kadınlar Teknik Kurul Başkanı Teslime Çelik, “Onların özgüvenini yerine getiriyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Silifke’de savunma sporuna yoğun ilgi
Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde savunma sporlarından biri olan Muay Thai kurslarına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Muay Thai Federasyonu Kadınlar Teknik Kurul Başkanı ve antrenör Teslime Çelik gözetimindeki kurslarda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde eğitim alan öğrenciler savunma sporu konusunda eğitim alıyor. Antrenör Çelik, her bireyin şiddete mağdur kaldığı dönemde savunma sporu olan Muay Thai'ye ilginin arttığını söyleyerek, "Burada sporcularımıza sadece yumruk ve tekme atmak değil, çocukların özgüveni yerine getiriyoruz" dedi.

'ONLARLA GURUR DUYUYORUM'
Teslime Çelik, federasyon tarafından düzenlenen turnuvalara da katıldıklarını belirterek, "Silifke'ye 6 ay önce geldim, 6 aydır sporcularımızla çok çalıştık. Uluslararası EMF Antalya Açık Kupasına katıldık ve 10 sporcumuzdan 9'u dereceye girdi. Bu durum bizi gururlandırdı. O nedenle her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.
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Silifke’de savunma sporuna yoğun ilgi
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