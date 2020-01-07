Tütüneker ikinci yarıdan umutlu

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FF 1. Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan ve devre arasında önemli takviyeler yaparak ikinci yarı hazırlıklarına Antalya
'da başlayan Adana Demirspor
'da teknik direktör Uğur Tütüneker, Antalya
kampının çok verimliği geçtiğini belirtti. Teknik adam Tütüneker, antrenmanda sık sık oyunu durdurarak futbolcularını uyardı.
DEVRE ARASI TAKVİYE ZOR OLUYOR
Futbolcuların istekli çalışması dikkatlerden kaçmazken, özellikle pas hataları sırasında Tütüneker'in uyarıları da öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, birçok pozisyonda oyunu durdurarak, doğru yer tutulması ve doğru pas atılması konusunda futbolcularına ikazda bulundu.
Tütüneker, "Devre arası takviyeleri çok zor oluyor"
şeklinde konuştu.
2-3 TRANSFER DAHA YAPMAMIZ ŞART
Şu ana kadar Erkan Zengin
ve Osmanlıspor
'dan Hasan
'la anlaşmaya vardıklarını belirten Tütüneker, "2-3 takviye daha yapabilirsek yapacağız. Bununla ilgili de uğraşıyoruz. Bu transferleri de ancak tamamlandıkları zaman söyleyebiliriz. İlgilendiğimiz isimler var. İkinci yarıda biraz daha fazla galibiyet alarak Adana Demirspor camiasını mutlu etmek istiyoruz"
diye konuştu.
GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTI
TÜTÜNEKER, geçmişine dair açıklamalar da yaptı. 1986 yılında Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferini konuşan Tütüneker, "Nürnberg ve Stuttgart gibi takımlar ligde iyilerdi ama Avrupa'ya çıkamıyorlardı. Jupp Derwall (dönemin teknik direktörü) devreye girince Galatasaray'ı tercih ettim. Çok şükür iyi de yapmışım. Güzel günlerim oldu Galatasaray'da" diye konuştu. Başarılı teknik adam en unutamadığı hatırası için ise, "14 yıl sonra Galatasaray ile yaşadığım şampiyonluk oldu. Neuchatel Xamax ve Monaco gibi çok dönüm maçları oldu. Ama Neuchatel karşılaşması Türk futbolu adına dönüm noktası olmuştur" dedi.