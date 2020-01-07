Tütüneker ikinci yarıdan umutlu

FF 1. Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan ve devre arasında önemli takviyeler yaparak ikinci yarı hazırlıklarına'da başlayan'da teknik direktörkampının çok verimliği geçtiğini belirtti.Futbolcuların istekli çalışması dikkatlerden kaçmazken, özellikle pas hataları sırasında Tütüneker'in uyarıları da öne çıktı.Tütüneker,şeklinde konuştu.Şu ana kadarve'dan'la anlaşmaya vardıklarını belirten Tütüneker,diye konuştu.TÜTÜNEKER, geçmişine dair açıklamalar da yaptı. 1986 yılında Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferini konuşan Tütüneker, "Nürnberg ve Stuttgart gibi takımlar ligde iyilerdi ama Avrupa'ya çıkamıyorlardı. Jupp Derwall (dönemin teknik direktörü) devreye girince Galatasaray'ı tercih ettim. Çok şükür iyi de yapmışım. Güzel günlerim oldu Galatasaray'da" diye konuştu. Başarılı teknik adam en unutamadığı hatırası için ise, "14 yıl sonra Galatasaray ile yaşadığım şampiyonluk oldu. Neuchatel Xamax ve Monaco gibi çok dönüm maçları oldu. Ama Neuchatel karşılaşması Türk futbolu adına dönüm noktası olmuştur" dedi.

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