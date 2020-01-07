Üniversitede doğal cilt bakımı semineri

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tarafından Güzellik Uzmanı Aysel Kurt'un katılımıyla " Doğal Ürünlerle Cilt Bakım Semineri" düzenlendi. Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen seminerde, yurt içi ve yurt dışında yetişen bitkiler ve yağlar ile cilt bakımında kullanılan ürünlerin yapımı ile ilgili bilgilere yer verildi. Seminerde, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm öğrencileri çeşitli doğal yağlarla cilt bakım ürünlerini yapıp, bu ürünleri deneme fırsatı buldular. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, genel olarak kadınların cilt bakım kremlerini içerdikleri kimyasallara dikkat etmeden günlük olarak kullandığına dikkat çekti.