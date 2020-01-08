7 bin öğrenci çevreyi temizledi

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan "Haydi Yapalım" projesi kapsamında 7 mahalledeki okullarda okuyan 7 bin öğrenci aynı anda temizlik yaptı. Öğrencilere temiz bilinci aşılamak ve temiz çevre bilinci oluşturmak adına ilçe genelinde bulunan okullarda periyodik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi 7 mahalledeki okullarda aynı anda yaptığı çalışmayla 7 bin öğrenciye çevre temizliğinin önemini anlattı. Sınıflarda verilen bilgilerin ardından 7 bin öğrenci mahallelerinin sokaklarını gezerek temizlik yaptı. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul müdürlerinin de katıldığı etkinlikle ilgili bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, projeyi Şehitkamil geneline yayma amacını taşıdıklarını kaydetti. Projeye destek verenlere teşekkür eden Özkeçeci, "Bugün 7 okul, 7 mahallede, 7 bin öğrencimiz ile bir temizlik projesi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza yönelik yerinde ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyeti çok önemsiyoruz. Zor görünse de bu projeyi Şehitkamil ilçemizin tamamına yaymayı hedefliyoruz" dedi. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise, "Türkiye'ye örnek olabilecek şekilde kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çok güzel bir proje çalışması yapıyoruz. Amacımız, yerlerde çöp toplamak ya da temizlik yapmaktan ziyade, çevreyi kirletmemeyi öğretmektir" dedi.

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