Adana ASKF’den Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

dana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, amatör sporcuların lisans çıkartma sürecinde yaşadıkları sağlık raporu sorununu çözen Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bozan, "Amatör spor kulüplerimizin kangreni haline gelennda bu yıl Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun üstün gayretleri sonucu alınan kararladönemin uygulamaya geçirilmesi bizleri ve camiamızı çok mutlu etmiştir" diye konuştu. Dr. Bozan,dedi. Tüm amatör spor kulüpleri için ilk kez lisans çıkaracak sporcularda eski uygulamatek sefere mahsus alınacak. Her yıl yapılan vize ve transferlerde sadece 'Sporcu Sağlık Beyan Formu'nun 18 yaş altı sporcularda velisinin, 18 yaş üstü sporcularda ise kendisinin imzalaması yeterli olacak.