Adana ASKF’den Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

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dana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, amatör sporcuların lisans çıkartma sürecinde yaşadıkları sağlık raporu sorununu çözen Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bozan, "Amatör spor kulüplerimizin kangreni haline gelen 'sporcu sağlık raporları'
nda bu yıl Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun üstün gayretleri sonucu alınan kararla beyan esaslı
dönemin uygulamaya geçirilmesi bizleri ve camiamızı çok mutlu etmiştir" diye konuştu. Dr. Bozan, "Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanımız Ali Düşmez'in girişimlerini dikkate alınıp çalışmaları yakından takip eden Bakanımız Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunarız"
dedi. Tüm amatör spor kulüpleri için ilk kez lisans çıkaracak sporcularda eski uygulama "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"
tek sefere mahsus alınacak. Her yıl yapılan vize ve transferlerde sadece 'Sporcu Sağlık Beyan Formu'nun 18 yaş altı sporcularda velisinin, 18 yaş üstü sporcularda ise kendisinin imzalaması yeterli olacak.