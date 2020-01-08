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Avcılar hamile dağ keçisine acımadı

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Avcılar hamile dağ keçisine acımadı
MERSİN'İN Bozyazı ilçesinde avcılar tarafından vurulan hamile dağ keçisi tüm müdahalelere rağmer ancak bir gün yaşabildi. Vurulan dağ keçisi avcılara rağmen kaçmayı başarabildi, ancak yaralı olarak uzun süre sonra kendini karayoluna atabildi. Yol kenarında bulunan bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan operasyonla hayata döndürülmesine rağmen, bir gün yaşabildi ve öldü. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen dağ keçisi nefes almakta zorluk çekiyordu.
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Avcılar hamile dağ keçisine acımadı
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