Avcılar hamile dağ keçisine acımadı

BUGÜN NELER OLDU

Bozyazı ilçesinde avcılar tarafından vurulan hamile dağ keçisi tüm müdahalelere rağmer ancak bir gün yaşabildi. Vurulan dağ keçisi avcılara rağmen kaçmayı başarabildi, ancak yaralı olarak uzun süre sonra kendini karayoluna atabildi. Yol kenarında bulunan bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan operasyonla hayata döndürülmesine rağmen, bir gün yaşabildi ve öldü. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen dağ keçisi nefes almakta zorluk çekiyordu.