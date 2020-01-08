Demirtaş yardımlar hakkında bilgi aldı

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Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ni ziyaret ederek semt pazarında yetkililerle bir araya geldi. Semt pazarının kurulduğu alanda vatandaşlara dağıtılacak yardım malzemeleri hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, "İlimizi günlerce etkisi altına alan yağışlar neticesinde sel ve su baskınları yaşadık. Afetin meydana geldiği ilk andan itibaren gerek zararların tespiti gerekse hemşehrilerimizin sıkıntılarının giderilmesi hususunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderene kadar da çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu. Vali Demirtaş'ın Atakent Mahallesi ziyaretine Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer de katıldı.