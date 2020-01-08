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ve Suriye’nin geleceği masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Doğu Akdeniz ve Suriye’nin geleceği masaya yatırıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Kondrad Adeneauer Vakfı İşbirliğiyle, İtalya'da "Doğu Akdeniz ve Kargaşa İçerisindeki Dünya (Eastern Mediterranean and World in Turmoil)" temalı atölye çalışması düzenlendi. Toplantıda, "Dünya Ölçeğinde Doğu Akdeniz ve Suriye'nin Geleceği" mercek altına alındı. İtalya'nın Cadenabbia şehrindeki Villa La Collina'da gerçekleştirilen toplantıya, KKTC'den konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı ve Eski Müzakereci Ergün Olgun'un yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit katıldı.
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Doğu Akdeniz ve Suriye’nin geleceği masaya yatırıldı
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