Gaziantep Türk Mutfağı Yılı’na hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılının "Türk Mutfağı Yılı" ilan etmesinin ardından gözler, gastronomisiyle Dünya'ya nam salan Gaziantep'e çevrildi. Gerek bölgede gerekse Anadolu'da gastronomi turizmini harekete geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Mutfağı'nın ve Antep sofrasının zenginliğini ortaya koyan çalışmalarıyla öne çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı'na (UCCN) katılarak, Türkiye'yi mutfağıyla temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, adeta markalaştı. Başkan Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını "Türk Mutfağı Yılı" ilan etmesini sevindirici bir gelişme olarak yorumladı. Şahin, Eylül ayında Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) iş birliğinde geçen yıl ikincisini düzenledikleri Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'yle (GastroANTEP) 500 çeşit yöresel lezzeti karnavalla birleştirdiklerini söyledi. Başkan Şahin, "Bu yola çıkarken bir hedef koyduk, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, bölgenin ve Gaziantep'imizin farkını tüm Dünya'ya anlatmayı kendimize görev tayin ettik" dedi.

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