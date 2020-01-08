Gaziantep’te keyifler yerinde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, günü çift antrenmanla tamamladı.Oyuncuları ile yakından ilgilenen Rumen teknik direktör yapılan hataları yerinde tek tek oyuncularına gösterdi.TEKNIK direktör Marius Sumudica, ikinci yarı hazırlıklarının çok sıkı geçtiğini belirterek,diye konuştu.LIGDE ikinci yarıların her zaman daha zorlu geçtiğinin altını çizen Sumudica,ifadelerini kullandı.