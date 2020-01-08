Gaziantep’te keyifler yerinde

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FF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yoğun yağış altında gerçekleştiren antrenmanda kırmızı- siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.
Oyuncuları ile yakından ilgilenen Rumen teknik direktör yapılan hataları yerinde tek tek oyuncularına gösterdi.
İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK
TEKNIK direktör Marius Sumudica, ikinci yarı hazırlıklarının çok sıkı geçtiğini belirterek, "Ligde ilk yarı çok iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu konuda öğrencilerime güveniyorum. Antalya kampımızda her şey planladığımız gibi yolunda gidiyor"
diye konuştu.
YOĞUN BİR PROGRAM HAZIRLADI
LIGDE ikinci yarıların her zaman daha zorlu geçtiğinin altını çizen Sumudica, "Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz. Eksik bölgelere yapacağımız transferlerle daha iyi olacağız. Bu konuda yönetim kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelecek isimlerin de kadromuza katılmasıyla çalışmalar sürecek. Kamp dönemi boyunca yoğun bir antrenman programına tabi olacağız"
ifadelerini kullandı.