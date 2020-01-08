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Kurtuluş mücadelesi oyun oldu

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Kurtuluş mücadelesi oyun oldu
GAZİANTEP'İN düşman işgalinden kurtuluşu için verilen mücadele ünlü Monopoly oyununa uyarlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GAZİKÜLTÜR AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Monopoly'nin eğitici yanını ortaya çıkardıklarını belirterek, görsel hafızaya hitap eden bu oyunun kurtuluş mücadelesini gelecek nesillere aktarması açısından öneminin yüksek olduğunu söyledi. Antep Savunmasının 100'üncü yılına girildiğini anımsatan Yakar, "Antep'in kurtuluşunu gelecek kuşaklara hatırlatmak amacıyla Monopoly oyununu Antep Savunmasına uyarladık. Monopoly oyunu 1930'larda kriz yaşayan ABD ekonomisinde bankerlerin, emlakçıların kendilerini mutlu hissetmeleri hedefiyle ortaya çıkan bir oyun. Biz Monopoly'nin dezavantajlarını ortadan kaldırarak eğitici yönünü öne çıkardık. Antep Savunmasındaki bütün cephelere yer verdik" dedi.
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Kurtuluş mücadelesi oyun oldu
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