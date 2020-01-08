Melih ABİ: Evi su basıyor rögar açık, paletle çözüm bulmuşlar

BUGÜN NELER OLDU

Onur Mahallesi 45179 no'lu sokakta bir evin önü.Rögar açık, vatandaş palet koyarak önlem almış.ASKİ'yi aramışlar… Sorunu anlatmışlar… Şaka gibi bir cevap!Başvurunuz ilgili birim tarafından dikkate alınacaktır.Kardeşim dikkate alınacak zaman mı kalmış?Birisi düşecek içine!Gidin yapın şurayı...Vatandaşa eziyet etmeyin.Gerçi bunların işi vatandaşa eziyet çektirmek!Böyle yol mu olur?Rögar kapağı bir tarafta, palet bir tarafta.Yapmazsanız insanlar kendi kendine çözüm üretir.İnsanların evini su basıyor, su!Çocuklar da okula kucakta gidiyor!Seyhan Başkent Hastanesi hizası.Geçen yıl burada aydınlatma direği varmış.Sonrasında fotoğrafta görüldüğü gibi bir çözüm bulmuşlar.Kaldırım burada çok dar.Böyle kavisli olunca da düşen düşene!Labirent gibi olmuş kaldırım… Görmezsen düşüyorsun!Trafik dubasının içinde de kablosu açık elektrik var.Tuzak gibi yani!Direk koyacaksanız koyun!Ama insanları bu tuzaktan kurtarın.