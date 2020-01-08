Milli Mücadele’nin ilk zaferi Maraş’ta kazanıldı

BUGÜN NELER OLDU

himayelerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından koordine edilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl etkinlikleri kapsamında Dr. Erhan Alparslan tarafından Atatürk Anadolu Lisesi'nde "Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesi" konulu bir konferans düzenlendi. Sütçü İmam'dan Rıdvan Hoca'ya, Aslanbey'den Abdal Halil Ağa'ya kurtuluş mücadelesinin kahramanlarının ve kurtuluş destanının anlatıldığı konferanslar Kahramanmaraş genelinde devam edecek. Konferansta milli mücadelenin ilk zaferinin Maraş'ta kazanıldığının altını çizen Dr. Erhan Alpaslan, "Maraş'ın verdiği kahramanlık mücadelesi, Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmıştır" dedi.