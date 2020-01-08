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otomobil trafik lambasına çarptı.Kaza, Elbistan ilçesi TepebaşıCaddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin kullandığı46 EZ 330 plakalı otomobil,sürücünün direksiyon hakimiyetinikaybetmesi sonucu trafiklambasına çarptı. Sürücü kazayı yaraalmadan atlatırken, direğe saplananotomobil kamyonet yardımıyla çekildi.Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüekipleri zarar gören trafik lambası ve çevresinigüvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınayansıdı. Görüntülerde otomobilin direğe çarptığı vesürücünün araçtan inerek etrafa saçılan parçaları topladığıgörülüyor.