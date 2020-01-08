KAHRAMANMARAŞ'TA
otomobil trafik lambasına çarptı.
Kaza, Elbistan ilçesi Tepebaşı
Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin kullandığı
46 EZ 330 plakalı otomobil,
sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu trafik
lambasına çarptı. Sürücü kazayı yara
almadan atlatırken, direğe saplanan
otomobil kamyonet yardımıyla çekildi.
Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri zarar gören trafik lambası ve çevresini
güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı. Görüntülerde otomobilin direğe çarptığı ve
sürücünün araçtan inerek etrafa saçılan parçaları topladığı
görülüyor.