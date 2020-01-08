Palyatif hastalara müzik ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi'nde palyatif hasta ve yakınları, düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depoladı. Mersin Şehir Hastanesi'nde, bir özel okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında palyatif hasta ve yakınları için konser düzenlendi. Proje kapsamında ilk olarak okul yönetimi ve öğrenciler tarafından hastaların yattığı katta oluşturulan kütüphaneye, hastaların okuması için kitaplar yerleştirildi. Ardından da öğretmen ve öğrenciler tarafından getirilen piyano kuruldu. Hasta ve yakınlarının yerlerini almasının ardından konser başladı. Ceren Halisçelik, Berka Karakulak, Eren Dağdelen adlı öğrenciler klasik müzik parçalarının bazı bölümlerini piyano eşliğinde, müzik öğretmeni Fethi Kerem Başaranoğlu da 'Yıldızların altında' ve 'Hatırla Sevgili' adlı eserleri kemanı ile seslendirdi. Meryem Çokay, tedavi gören eşi Mehmet Süleyman Çokay'ı kemanla çalınan 'Hatırla Sevgili' adlı eser sırasında dansa kaldırdı.