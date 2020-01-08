Siyez pidesiyle sağlığına kavuştu üretime başladı

asker olarak görev yaparken geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olan, daha sonra da fırın işletmeciliği yapan Fahri Aslan, genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olarak bilinen siyez buğdayından pide yapıp satıyor. Pidenin tanesini 7 liradan satan Aslan, "Bana doktorlar beyaz ekmeği yasaklamıştı. Ben de bu pideyi yapıp yedim ve değerlerim düzeldi. Şimdi insanlar yiyor ve geri dönüşler çok fazla" dedi. Adanalı Fahri Aslan, astsubay başçavuş olarak görev yaparken 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olarak emekli oldu. Aslan, daha sonra Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde bir ekmek fırını işletmeye başladı. Geçirdiği kaza sonucu ise doktorlar tarafından Aslan'ın beyaz ekmek yemesi yasaklandı. Bunun üzerine araştırmalar yapan Aslan, 2016 yılında doktorların önerisiyle Kastamonu'ya bir ziyaret için gittiğinde siyez buğdayından yapılmış ekmek yedi. Yediği ekmek kendisine hiçbir zarar vermeyince buğdayı Adana'ya getirdi ve kendi fırınında siyez pidesi yaptı. Bir süre bu ekmeği yiyen Aslan, rutin doktor kontrolüne gittiğinde ise kan değerlerinin düzeldiğini öğrendi ve son 2 yıldır her pazartesi fırınında siyez buğdayından pide yapıp satmaya başladı. Ayrıca Aslan, talep çok olunca siyez unundan lahmacun, kuşbaşılı, kaşarlı ve sucuklu pide üretimine de geçti. Her Pazartesi ortalama 800 pideyi 7 liradan sattığını belirten Aslan, "Siyez buğdayı ile 3 sene önce tanıştım. Bu ekmeği yedikten sonra kan değerlerim düzeldi. Bunu ben kendimde gördükten sonra vatandaşa yedirmeye karar verdim. Siyezin içerisindeki doğal vitaminleri araştırdıktan sonra sağlıklı bir yolda olduğumu anladım. Geri dönüşler çok fazla. 25-30 ekmekle başladık. Artık yetiştiremiyoruz. Tanesi 7 lira. Yaptığımız günden bu yana zam yapmadık. Haftada 700-800 ekmek satıyoruz" diye konuştu.

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