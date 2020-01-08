Sokak ortasında eşe dayağa 7,5 ay hapis

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2 ay önce sokak ortasında eşini çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven Emrah Cilo'ya kasten yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezası ertelenmeyen sanık, yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Gaziantep 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Cilo, ile eşi Büşra ve çocukları ile ailesi ve avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan sanık, eşini çok sevdiğini, olay günü de kıskançlık nedeniyle tartıştığını iddia ederek, "Evden çıkınca peşinden gidip özür diledim ve ikna etmeye çalıştım ancak kötü söz söyleyince kendimi kaybedip vurdum. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Eşimin beni affetmesini istiyorum" dedi. Büşra Cilo da eşinin kendisine iyi davrandığını söyleyerek, şikayetçi olmadığını söyleyince mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezası ertelenmeyen sanık cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.