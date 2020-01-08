Sulama vanası hırsızlığına 3 tutuklama

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Tarsus ilçesinde 20 bağ ve bahçeden sulama vanası çalan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son iki hafta içerisinde meydana gelen bağ ve bahçeden hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından olayla bağlantılı 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, ev ve iş yerlerine yapılan operasyonun ardından çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.