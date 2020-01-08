Tarsus’ta aşırı yağıştan bir evin duvarı çöktü

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Tarsus İlçesinde şiddetini sürdüren yağışlardan dolayı bir evin duvarı çöktü. Tarsus'un Şehitkerim Mahallesi 3416 sokak üzerinde bulunan bir evin duvarında göçme meydana gelirken, yıkılma tehlikesi olan evde meydana gelen çukur ve çatlaklar ise ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Alınan bilgiye göre daha önce meydana gelen çatlak nedeniyle ev içinde oturanların can güvenliği için tahliyeleri sağlanmıştı. Bir otelin otoparkına duvarı olan göçen evde çatlakların daha da büyüdüğü görülürken yetkililerin önlem alması istendi.