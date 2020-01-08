Toysal: Beklentimiz Süper Lig

BUGÜN NELER OLDU

. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Hatayspor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Günde çift idman yaparak sıkı bir şekilde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Toysal'ın verdiği rapor doğrultusunda, futbolcularla tek tek görüşen yönetim kurulu transfer çalışmalarına erkenden başladı. Amaçlarının ligin ilk yarısına olduğu gibi ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapmak olduğunu söyleyen teknik direktör Toysal, beklentileri olan süper ligde mücadele etmek istediklerini söyledi. Toysal,şeklinde konuştu.