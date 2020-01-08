Toysal: Beklentimiz Süper Lig

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. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Hatayspor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Günde çift idman yaparak sıkı bir şekilde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Toysal'ın verdiği rapor doğrultusunda, futbolcularla tek tek görüşen yönetim kurulu transfer çalışmalarına erkenden başladı. Amaçlarının ligin ilk yarısına olduğu gibi ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapmak olduğunu söyleyen teknik direktör Toysal, beklentileri olan süper ligde mücadele etmek istediklerini söyledi. Toysal, "Bölgesel olarak bakacak olursak eğer. Sağ bek, orta saha ve forvet bölgesine kesinlikle transfer düşünüyoruz. Şu ana kadar görüştüğümüz oyuncular var. Onlarla alakalı birkaç güne kadar netlik kazanacak"
şeklinde konuştu.