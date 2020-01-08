Türk medeniyetinin zenginlikleri tuvale yansıdı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ'ın 'Türkler Niçin Renklerin Efendisidir, Resimlerin Çıkış Noktası Nedir? adlı konferansta renklerin Türkler için anlamı üzerinde duruldu. 98. yılda 98 eser ile zafer coşkusuna renk katan 'Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu' Resim Sergisinde ise, Türk Mitolojisinde yer alan motif ve sembollerin yansımalarından oluşan çalışmalar yer aldı. Renkleri ritüellerimizde de uyguladığımızı belirten Dr. Sağ, savaşlarda atların bile renklerine göre savaş meydanına sıralandığını belirterek, "Renkler birer işaret, sembol ve kozmopolitik bir değer olduğu gibi bir tılsımdır da. Günümüze kadar getirdiğimiz düğünlerde gelinin beline kuşak bağlama ya da 3 bin 500 yıldır sürdürdüğümüz kırmızı protokol halısı, Türklere ait geleneklerdir. Bugün bütün dünyada kullanılan devlet protokol halısı, Türklerin dünyaya hediyesidir" dedi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konferansı ve Türk ruhunu yansıttığı resimleri için Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ'a, bu konferansın düzenlenmesine vesile olan Türk Ocakları Mersin Şube Başkanı Ünal Kılıç'a ve katılımcılara teşekkür etti.

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