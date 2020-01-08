Tuz tüketimine dikkat çektiler

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Emine Öncü ve Dr. Sümbüle Köksoy Vayısoğlu rehberliğinde, Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı 2017-2021" kapsamında etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Araştırma Görevlisi Ezgi Önen, Araştırma Görevlisi Yasemin Güven ve hemşirelik 4. sınıf lisans öğrencileri tarafından 'Tüketicilerin bilgilendirilmesi' ve 'Yaygın eğitim kurslarında tuz tüketiminin azaltılması' konularına yönelik bilgilendirme eğitimleri yapıldı. Halk Sağlığı hemşireliği dersi kapsamında da, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüsü'ndeki 12 farklı noktada toplam 779 kişinin, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar Halk Eğitim Merkezlerinde toplam 284 kişi olmak üzere toplam bin 63 kişinin kan basıncı kontrolü yapıldı.