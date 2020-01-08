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Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ'TA, girdiği bağ evinden hırsızlık yapan Süleyman A. (27) polis ekiplerince yakalandı. Çaldığı eşyaları arkadaşının evinde saklayan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Pazar günü Sakarya Mahallesi'ndeki bağ evinin demir korkuluklarını levye ile kırarak içeri giren hırsız, televizyon, kıyafet, mutfak eşyası gibi birçok malzemeyi çalıp, kaçtı. Bir gün sonra aynı mahallede başka bir bağ evine aynı şekilde giren hırsız, kablo, spiral makinesi, ahşap testeresi ve bakır kazan çaldı. Bu sırada mahallelinin dışarıda olduğunu fark eden hırsız, tedirgin olup, eşyaları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlığı Süleyman A.'nın yaptığını belirledi. Yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin çaldığı eşyaları da bir arkadaşının evinde sakladığı ortaya çıktı. Süleyman A., tutuklandı.
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Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı
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