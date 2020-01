Yalan söyleyen bir başkan ne yapabilir

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçtiğimiz hafta özel bir televizyonun açık oturuma katılan ve belediyeyi borç batağıyla aldığını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iddialarına sert cevap verdi. Yerel televizyonun konuğu olan Sözlü, "9 aydır havanda su dövdü, taş üstüne taş koymadı. Belediyede bir ödemeler dengesi oluşturmak için adamda çap gerektirir. İçinin boş olmaması gerekir" dedi.CHP'li Zeydan Karalar'ın koltuğa oturur oturmaz hep geçmişi kötülediğini, çaresizliğinin sebebinin geçmiş dönem olduğunu ifade eden anlayışla görev yapmaya çalıştığını ifade eden Sözlü, "Göreve ilk seçildiği günden beri borçları söyledi. Ben de belediyeyi borçlu devraldım. Harcadığımız kaynaklar kamu kaynağı ve halkımızın parasını boşa harcamadık biz. 5 yıl boyunca ben de muhalefet belediye başkanıydım ve borçlar her zaman vardı. Ben hiç ağlamadım. Hep hemşerilerimize zor şartlarda bile nasıl hizmet ederiz diye düşündüm" diye konuştu.Zeydan Karalar'ın ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kazanacağımız belediyelerde hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz' sözlerini hatırlatan Sözlü, "Zeydan Karalar çıkardığı işçi sayısının bin kişi olduğunu söylüyor. En son bildiğim rakam bin kişi ASKİ'den olmak üzere sözleşmeli ve kadrolu işçi toplamda 3 bin kişinin işine son verdi. Çıkarılan işçi sayısında yalan söylüyor. Bu kadar yalan söyleyen bir insan ne kadar başarılı olabilir ki? "şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Karalar'ın "Araç noktasında ciddi bir fazlalık vardı. 4,5 milyon yakıttan tasarruf ettik" konusuna da değinen Sözlü, "Ben başkanlık yaparken 158 tane otobüs aldık. 300 tane de iş makinesi aldım. Vatandaşın ulaşım standardı bizim için önemliydi. Şu an belediyenin otobüslerinin yüzde 30'u hangarda duruyor, kullanılmıyor, tasarruf ettiğini söylüyor. ASKİ zararda dedi yalan, tasarruf dedi yalan, bankamatikçi dedi yalan, diplomasız öğretmenler dedi yalan. Yalanın sonu 5 yılsonunda hedefleri talan. Bu kadar yalan söyleyen bir başkan ne iş yapabilir? Çünkü her tarafı yalan" dedi.

