Yüreğir’de 5 ayrı turnuva sona erdi

YÜREĞIR
Belediyesi, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolaysı ile turnuva düzenledi. Dereceye katılan sporcuları kutlayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, ''Yüreğir'de amatör spora büyük önem veriyor, bütün spor dallarını destekliyoruz"
dedi. 5 Ocak'ta 5 ayrı branşta turnuva düzenlendi. Badminton Serinevler Kapalı Spor Salonunda 241 sporcunun katılımı ile, satranç Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 405 sporcunun katılımıyla, tenis Köprüköyü Tenis Kortlarında 85 sporcunun katılımıyla, masa tenisi 5 Ocak Stadı Maraton altında 220 sporcunun katılımı ve okçuluk ise Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonunda 77 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Kocaispir, "Anlamlı günde çok anlamlı turnuvalar gerçekleştirdik"
ifadelerini kullandı.