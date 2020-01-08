Yüreğir’de 5 ayrı turnuva sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolaysı ile turnuva düzenledi. Dereceye katılan sporcuları kutlayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir,dedi. 5 Ocak'ta 5 ayrı branşta turnuva düzenlendi. Badminton Serinevler Kapalı Spor Salonunda 241 sporcunun katılımı ile, satranç Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 405 sporcunun katılımıyla, tenis Köprüköyü Tenis Kortlarında 85 sporcunun katılımıyla, masa tenisi 5 Ocak Stadı Maraton altında 220 sporcunun katılımı ve okçuluk ise Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonunda 77 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Kocaispir,ifadelerini kullandı.