38 kişiye uyuşturucu satan 7 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik adım adım iz süren narkotik timleri, zehir tacirlerini tek tek yakaladı. Çevre illerden uyuşturucu getirip, Kahramanmaraş'ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde torbacılık yapan 7 kişinin yakalandığı belirtildi. Polis ekipleri detaylı iz sürdü. 27 ayrı uyuşturucu alış verişini tespit eden polis ekipleri, 45 şüpheli hakkında adli İşlem başlattı. 38'i kullanıcı 7'si satıcı şahsa İşlem yapıldı. M.P., A.B.., İ.A..,Y.G..S.Ö, M.K., S.U.isimli uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda Uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen eroin, metamfetamin, eroin, esrar, bonzai ve captagon haplarına el konuldu. 7 şüpheli cezaevine konuldu.