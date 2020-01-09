Adaletten kaçamadılar

BUGÜN NELER OLDU

geçen yıl haklarında yakalama emri bulunan 3 bin 957 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 1 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında yakalama emri bulunan 3 bin 957 kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, haklarında toplam 5 bin 533 yıl hapis cezası bulunan şahısların çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 672, dolandırıcılıktan 177, yağma suçundan 159, cinsel suçlardan 45, cinayetten 58, fuhuştan 32, yaralama suçundan 611 şahıs ile kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, hakaret, tehdit gibi suçlardan ise 2 bin 2203 aranan şahsın yakalanarak adalete teslim edildi.