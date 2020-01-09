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Akdeniz’de sıfır atık eğitimi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Akdeniz’de sıfır atık eğitimi
MERSİN'DE Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke çapında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Ambalaj atıklarının çöp olmadığı ve geri dönüştürülüp ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğinin vurgulandığı etkinlikte çocuklara, 'Atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, israfı önlemek, kaynakları verimli kullanarak yarınlara temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak' hedefiyle öğrencilere eğitici sunum yapıldı.
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Akdeniz’de sıfır atık eğitimi
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