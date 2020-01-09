Antakya’nın 100 yıllık içme suyunu karşılayacak

Samandağ ilçesinin ve bölgenin kaderini değiştirecek Büyük Karaçay barajı su tutmaya başladı. Son yağan yağmurlarla beraber barajın neredeyse yarısı doldu. Toplam 400 milyon liraya mal olan Büyük Karaçay Barajı aynı zamanda Hatay'da bulunan en yüksek gövdeye sahip olan baraj olma özelliğini taşıyor. Hatay'daki barajlar konusunu yakından takip eden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyük Karaçay barajının 5 yıldızlı bir proje olduğunu söyledi. Büyük Karaçay Barajının bölgenin Abant gölü olacağını söyledi. Büyük Karaçay barajının çok önemli 5 fonksiyon taşıdığını belirten Yayman, "Büyük Karaçay Barajı tarımsal sulama sağlayacak. Sel ve taşkınları önleyecek" dedi. Yayman, "Elektrik enerjisi üretecek. Antakya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Baraj havzasının bölgeye yeni bir Abant gölü gibi büyük bir rekreasyon ve destinasyon alanı kazandıracak. Kısacası Büyük Karaçay Barajı bölgenin iklimi dahil, tarımsal kapasitesini ve toplamda kaderini değiştirecek. Bu muhteşem projeyi Hatay'a kazandıran başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Barajın teknik özellikleri ile ilgili bilgi veren DSİ Hatay Müdürü Mehmet Ekinci ise, "Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu olan barajımızın 3.554 Ha Tarımsal Sulama, 123.000 m2/ Gün İçme ve kullanım suyu, Yılda 15,15 Gw enerji üretiminin yanı sıra taşkın kontrol faydası bulunmaktadır. Barajımızın temelden yüksekliği 105 m olup, 53.67 hm3 depolama hacmine sahiptir. Bu ölçülere göre Hatay'ın gövde yüksekliği en büyük barajıdır" dedi. Ekinci ayrıca, Büyük Karaçay Barajında 16 Ekim 2019 tarihi itibariyle su tutulmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

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