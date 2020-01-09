Canberk Dilaver: Güzel sonuçlar alacağız

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un, devre arasında Yılport Samsunspor
'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Canberk Dilaver
, açıklamalarda bulundu. Dilaver, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu sene herkesin çok sabırlı olması gerekiyor. Bu sene Canberk, Ahmet, Mehmet önemli değil. Bu yıl ne olursa olsun kümede kalmamız lazım. Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız"
dedi. TECRÜBELI oyuncu, "Hepimiz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız lazım. Aklımda düşme korkusu kesinlikle yok. Takımımız birbirine kenetlenirse her şeyin üstesinden geliriz. Sakatlığım ile ilgili hiç bir sıkıntım yok. Şuanda kendimi hazır hissediyorum. Gayet iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum"
dedi.