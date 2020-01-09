Dart müsabakalarına büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce, Bowling, Dart İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan Okullar arası Dart Müsabakaları tamamlandı. Yüreğir Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 103 Okuldan 412 sporcu katıldı. İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ. "Katılımcı sayısının her geçen gün artması, yaptığımız çalışmaların meyvelerini vermiş olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir" dedi. Müsabakalar sonunda Fuat Sezgin Ortaokulu, Suluca Ortaokulu, Bayram Karadağ Ortaokulu, Şükran Çobanoğlu Ortaokulu, Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Zafer Oluk Ortaokulu, ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu, Piri Reis Anadolu Lisesi, Adana Anadolu Lisesi, Hümeyra Ökten İmam Hatip Lisesi, Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi, Medine Müdafi İmam Hatip Lisesi, Türkan İrfan Anadolu Lisesi kendi kategorilerinde dereceye girdi.