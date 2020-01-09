Dibba tamam Akyüz sırada

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FF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor
, golcü sorununu çözdü. Mavi-lacivertli ekip 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pa Amat Dibba
'yı kadrosuna kattı. Son olarak Çin Ligi'nde SH Shenx
in forması giyen Gambiyalı Pa Amat Dibba
ile anlaşmaya varıldığını belirten kulüp başkanı Murat Sancak, "Önemli bir ismi daha kadromuza kattık"
diye konuştu.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Öte yandan Adana Demir, Mehmet Akyüz'ün de peşinde. Ligin ilk yarısında yeşil -siyahlı ekipte fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, takımın devre arası kampına dahil edilmemişti. Denizli yönetimi 34 yaşındaki oyuncu için kapıyı 1.5 milyon TL'den açtı.
Rakamın 1 milyon TL'ye kadar inebileceği konuşuluyor. Akyüz ile prensip anlaşmasına varan Adana Demir, Denizli ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.
KENDİNİZE KULÜP BULUN
BU arada çalışmalarını teknik direktör Uğur Tütüneker gözetiminde sürdüren takımda Tütüneker'in Levent Ayçiçek, Erdal Öztürk ve Emrullah Şalk'ı kadroda düşünmediği ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Yönetimin 3 oyuncuya kendilerine kulüp bulmalarını ilettiği belirtildi. Teknik adam Tütüneker, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her şey yolunda" dedi.
KAMPA KATILDI
SAĞLIK
kontrolünden geçen Afrikalı oyuncunun, Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Forvet hattını Dibba ile güçlendiren Mavi Şimşekler, ikinci forvet transferi için sona yaklaştı. Denizlispor
'da kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz
ile görüşen Demirspor
, bonservis problemini çözmeye çalışıyor.