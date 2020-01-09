Dibba tamam Akyüz sırada

FF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren, golcü sorununu çözdü. Mavi-lacivertli ekip 32 yaşındaki forvet oyuncusu'yı kadrosuna kattı. Son olarakin forması giyenile anlaşmaya varıldığını belirten kulüp başkanı Murat Sancak,diye konuştu.Öte yandan Adana Demir, Mehmet Akyüz'ün de peşinde. Ligin ilk yarısında yeşil -siyahlı ekipte fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, takımın devre arası kampına dahil edilmemişti.Rakamın 1 milyon TL'ye kadar inebileceği konuşuluyor.kontrolünden geçen Afrikalı oyuncunun, Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.'da kadro dışı bırakılanile görüşen, bonservis problemini çözmeye çalışıyor.

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