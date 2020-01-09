El sanatları kursu umutları oldu

BUGÜN NELER OLDU

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün Dulkadiroğlu Konağında başlattığı el sanatları kursları engelli vatandaşlara umut oldu. Ahşap boyama kursuna ilgi gösteren engelli bireylerin, ortaya koydukları ürünlerde ekonomik gelir elde ettiği de bildirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu Konağı'nda başlatılan halı, sim sırma, ahşap yakma ve ahşap boyama kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kursa katılan vatandaşların ekonomik gelir de elde ettiği bu kursların yıl boyu devam edeceği bildirildi. Ahşap boyama kursuna engelli vatandaşların da ilgi gösterdiği dile getirildi. Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitmen Kübra Kurnaz tarafından verilen eğitimde geri dönüşümden elde edilen şişe, tabak, tepsi gibi ürünler engelliler tarafından yeniden tasarlanıyor.