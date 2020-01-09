Genel Merkez’den Kocaispir’e tam not

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti. Kaçar, "Çalışkanlığı, vizyonu ve mütevaziliği ile belediye başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür ediyorum. Genel merkez olarak belediye başkanımıza bu güne kadar her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz." dedi. Beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan ile birlikte Yüreğir Belediyesi'ni ziyaret eden Mahmut Kaçar meclis üyeleri ve Başkan Kocaispir'le istişare toplantısı yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaçar, AK Parti olarak hizmet belediyeciliğinde, sosyal belediyecilikte, gönül belediyeciliğinde marka olan bir siyasi hareket olduklarını dile getirdi.