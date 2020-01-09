Gültak, vatandaşların yardımına koştu

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, aralıksız süren aşırı yağışlardan etkilenen mahallelerdeki su basan evlerde incelemelerde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlardan gelen taleplere müdahale etmek için mücadele etti. Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için son iki günde birçok noktaya müdahale eden ekipler; Karacailyas Evren ve Müfide İlhan Mahallesi'nde bulunan iki evin avlusunda, motopomp yardımıyla su tahliye çalışması yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, aşırı yağışlardan etkilenen mahallelere giderek, su basan evleri ziyaret etti. Gültak, "Yoğun yağışlar sonucu zarar gören sokak ve yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız devam etmekte. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösterilmektedir. Kanal üzerindeki çalışmalar sayesinde Siteler, Gündoğdu ve Müfide İlhan mahallerimizde büyük sıkıntı yok" dedi.