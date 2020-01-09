Kayıp işçi aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Pozantı ilçesinde çığ altında hayatını kaybeden maden işçisi Yasin Kılınç'ın cenazesi ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kılınç'ın yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi. Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de aynı hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralıları getiren maden işçileri ise, "Üzerlerine çığ düştü, kurtarmaya çalıştık. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı elektrik direkleri de zarar gördü.