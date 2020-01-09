Kenan&Oğuz tazeledi

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü
, iç transferde Kenan Özer
ve Oğuz Ceylan
ile sözleşme
yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, devre arası transfer döneminde ilk imzalarını iç transferdeki oyuncularına attırdı.
Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi
ve genel sekreter Müslüm Özmen
, sezon sonunda sözleşmesi
bitecek olan Kenan Özer
ile bir araya
gelerek, sözleşmesini bir yıl daha
uzattı. Gaziantep ekibi, sezon sonunda
sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Ceylan
'ın sözleşmesini ise 3 yıl uzattı.
Açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon devre arası katılan ve şampiyonluk sevinci yaşamayı da başaran Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ı tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz"
ifadelerini kullandı.