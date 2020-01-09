Kenan&Oğuz tazeledi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden, iç transferdeveile sözleşmeyeniledi.Kulüp başkanıve genel sekreter, sezon sonunda sözleşmesibitecek olanile bir arayagelerek, sözleşmesini bir yıl dahauzattı. Gaziantep ekibi, sezon sonundasözleşmesi sona erecek olan'ın sözleşmesini ise 3 yıl uzattı.Açıklamada,ifadelerini kullandı.