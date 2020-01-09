Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çaldı

BUGÜN NELER OLDU

bir kuyumcudan biber gazı sıkarak altın çalan kadın yakalandı. Çaldığı bilezikleri aynı gün başka bir kuyumcuya satan yakalanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinin Boyacı Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kuyumcuya giren kadının koluna bilezikleri taktırdıktan sonra kuyumcuya biber gazı sıkıp olay yerinden uzaklaştığını ve koşarken kıyafetini değistirdiğini tespit etti. Kimliği belirlenen ve altınlari başka bir kuyumcuya satan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.