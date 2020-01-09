Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çaldı

Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çaldı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çaldı
GAZİANTEP'TE bir kuyumcudan biber gazı sıkarak altın çalan kadın yakalandı. Çaldığı bilezikleri aynı gün başka bir kuyumcuya satan yakalanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinin Boyacı Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kuyumcuya giren kadının koluna bilezikleri taktırdıktan sonra kuyumcuya biber gazı sıkıp olay yerinden uzaklaştığını ve koşarken kıyafetini değistirdiğini tespit etti. Kimliği belirlenen ve altınlari başka bir kuyumcuya satan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN