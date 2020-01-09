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Mahsur kalanların yardımına Toroslar ekipleri yetişti

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Mahsur kalanların yardımına Toroslar ekipleri yetişti
TOROSLAR Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Arslanköy Mahallesi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan hasta çocukların yardımına yetişti. İş makineleriyle karla kapanan yolları açarak, 112 sağlık personellerinin hasta çocukların evine ulaşmasını sağlayan belediye ekipleri ardından da yine iş makinelerinin yardımıyla ambulansı güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Mahalleye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinden ulaşım için yardım istedi. Ekipler hastaya ulaşmak için yolu hızlı bir şekilde açarak, sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
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Mahsur kalanların yardımına Toroslar ekipleri yetişti
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